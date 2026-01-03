Charles Leclerc exige medidas urgentes tras el ciberacoso sufrido por su compañero de F1, Kimi Antonelli, después del Gran Premio de Qatar 2025.

El joven italiano recibió amenazas de muerte a través de internet tras cometer un error en el GP de Qatar, lo que permitió a Lando Norris adelantarle y conquistar el cuarto puesto.

En declaraciones a la prensa, la estrella de Ferrari manifestó su apoyo a Antonelli y pidió que se refuercen las medidas de protección para los pilotos: "Es inaceptable que este tipo de actitudes queden impunes y que quienes las propagan muestren tan poco respeto hacia los pilotos.

"No nos corresponde determinar el castigo que deben recibir, pero es realmente lamentable, considerando que todos estamos aquí dando lo mejor de nosotros. Desde niños soñamos con alcanzar este nivel y hoy en día hacemos todo lo posible para rendir al máximo.

"Los errores pueden ocurrir, y en este caso, el odio despertado fue totalmente injustificado. Cuando te enfrentas a situaciones como esta, la única opción es ignorar los comentarios negativos, aunque sé que no es nada fácil.

"Recuerdo mis primeros años en la F1: a veces revisaba las redes sociales y ver lo que se decía resultaba especialmente duro. Con el tiempo uno se acostumbra, pero no deberíamos normalizar este tipo de conductas. Espero sinceramente que en el futuro se implementen medidas efectivas contra este comportamiento", señaló.

