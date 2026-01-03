CONFIRMADO: Checo Pérez tendrá VENTAJA sobre el resto en 2026

Ha sido confirmado que Sergio Pérez tendrá una importante ventaja sobre el resto de pilotos de Fórmula 1.

De acuerdo con información de Motorsport Italia, Ferrari habría encontrado una ventaja en el motor que compartirán con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026: "La noticia que se mantuvo en gran silencio es que Enrico Gualtieri llevó a deliberar el cabezal de aleación de acero en lugar del de aluminio".

"Esta se había desarrollado en paralelo si no se hubiera encontrado una vida adecuada para el uso de cuatro unidades durante un campeonato. El acero es más pesado que el aluminio".

"Permite experimentar presiones y temperaturas en la cámara de combustión que nunca se han alcanzado y debería dar una ventaja ya que la PU en el próximo campeonato tendrá que pesar 30 kg más (150 kg en comparación con las de este año)", reportaron.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

