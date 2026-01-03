Ferrari pone en PELIGRO a Checo Pérez y Cadillac para 2026

Han confirmado que Ferrari podría poner en peligro la temporada 2026 de Sergio Pérez con Cadillac.

De acuerdo con información de FunoAT, el equipo italiano sigue buscando regresar a la pelea y por ello habrían tomado importantes riesgos con la unidad de potencia de la siguiente campaña".

"Via Abetone Inferiore 4 hay mucha confianza en el motor italiano, tanto en lo que respecta a la parte endotérmica como al sistema híbrido en la recuperación de la energía cinética".

"Hacer los deberes sin riesgos puede dar vida a un buen coche, que sin embargo no es capaz de ganar", reportaron.

Relacionado: El VIDEO de Checo Pérez que ya se convirtió en MEME

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!