La INESPERADA CRÍTICA a George Russell desde Ferrari

George Russell recibió una inesperada crítica por parte de Ferrari tras un regalo de navidad.

El corredor de Mercedes se mostró sorprendido al recibir un regalo de amigo invisible de Charles Leclerc, en el que se destacaba su polémico adelantamiento sobre el piloto británico durante el Gran Premio de Holanda 2025.

Leclerc se deslizó por el interior del monoplaza de Russell, tomando al piloto completamente desprevenido con una maniobra de una audacia innegable. Aunque se debatió si debía ser sancionado, ya que el adelantamiento parecía implicar que dos neumáticos habían salido de la pista.

Leclerc no perdió la oportunidad de añadir un toque de picardía durante el tradicional intercambio anual de regalos entre pilotos. En este evento tan esperado, cada conductor recibe un presente y debe adivinar quién fue su autor.

A Russell no le costó descifrar su obsequio, ya que recibió una imagen enmarcada del adelantamiento y un ingenioso video en cámara lenta que resaltaba la jugada: "Muy travieso, muy travieso", bromeó Russell, subrayando que a Leclerc solo le queda ese tipo de maniobras ilegales para intentar destacar en la pista.

Después de examinar detenidamente las imágenes, el piloto admitió que se había quedado sin palabras. Al preguntársele si deseaba felicitar a Leclerc por las fiestas, respondió con ironía: "Para ser sincero, no. Quizá le regale otra foto en la que se vea cómo Kimi lo sacó de la carrera para recordarle lo que le espera en pocas vueltas. Gracias, Charles, gracias por nada."

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

