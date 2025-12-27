Así sorprendió Charles Leclerc a un CAMPEÓN DEL MUNDO en Ferrari

Un campeón del mundo reveló cómo fue que Charles Leclerc lo sorprendió en Ferrari.

El cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, reveló el momento en que supo que había dejado atrás su mejor etapa. Aunque su carrera en la F1 llegó a su fin en Aston Martin en 2022, en una entrevista para el podcast Beyond the Grid, Vettel confesó que considera haber alcanzado su pico durante las últimas etapas en Ferrari.

"Charles tenía una energía impresionante, para ser honesto, yo ya había disfrutado de una carrera llena de éxitos —cuatro campeonatos, innumerables victorias y pole positions— pero lo único que me importaba era ganar.

"Anhelaba ese trofeo supremo, ese instante en el podio en el que se confirma la victoria, y la satisfacción del lunes por la mañana tras una gran actuación. Pero esa emoción dura poco y siempre tienes que volver a buscarla.

"Cuando Charles apareció, y tras lograr quinto y sexto puesto, se mostró encantado porque se encontraba en una etapa completamente nueva de su carrera, conduciendo un coche competitivo por primera vez.

"Creo que fue en ese momento cuando empecé a luchar contra mis propios límites. Y luego llegó 2020, un año complicado por la pandemia. No corríamos, lo que me permitió disfrutar de un descanso que nunca había tenido, y aprovecharlo en familia", contó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

