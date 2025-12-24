La verdad detrás del fichaje de Vettel por Ferrari... y por qué no es NADA bueno para Hamilton

Lewis Hamilton se ha enfrentado a Ferrari adoptando una estrategia similar a la de su amigo y también campeón de F1, Sebastian Vettel, lo que podría ser un mal presagio para el piloto británico.

Tras lograr cuatro títulos mundiales consecutivos con Red Bull, Vettel cumplió su sueño al fichar por Ferrari en 2015. A pesar de conseguir 14 victorias con la escudería italiana, sus aspiraciones al campeonato nunca llegaron a materializarse.

No obstante, Vettel participó activamente en la lucha por el título a bordo de un Ferrari, compitiendo contra Hamilton en 2017 y 2018.

El siete veces campeón del mundo también hizo el gran salto al legendario Cavallino Rampante en 2025, aunque hasta ahora el cambio amenaza con arruinar el legado de Hamilton, ya que ha salido de su peor temporada en la F1 desde que comenzó en 2007.

Además, Hamilton ha dedicado todos sus esfuerzos a revertir el rendimiento de Ferrari en 2025, enviando memorandos y sugerencias para intentar transformar al equipo en una máquina ganadora del campeonato.

Sin embargo, las lecciones aprendidas durante la etapa de Vettel no auguran un camino fácil para Hamilton, lo que hace dudar de la efectividad de este enfoque dentro de un equipo como Ferrari.

Cómo Sebastian Vettel afrontó su cambio a Ferrari

Un extracto del libro "Vettel, Cavallino senza fili" de Alberto Antonini – exjefe de prensa de Ferrari – ha salido a la luz y ofrece una perspectiva sobre el impacto que tuvo su llegada.

En él se recuerda: "Uno de mis recuerdos más tempranos durante mi etapa en Gestione Sportiva (la división de gestión deportiva de Ferrari) fue ver una nota manuscrita en uno de los escritorios que dejaba claro lo que importaba. Se trataba de una lista de tareas y, al final, había una anotación: 'Seb es un dolor de cabeza'. Esas fueron exactamente las palabras utilizadas."

"Con esa frase se pretendía expresar que, al inicio de su relación, tanto el nuevo piloto como el emblemático equipo estaban evaluándose mutuamente. Sebastian Vettel llegó a Ferrari en sus propios términos, con la terquedad que siempre lo ha caracterizado."

"Incluso si eso implicaba pisar algunos callos desde el primer momento. 'En Red Bull no lo hacíamos así.' ¿Cuántas veces escuché esa expresión en los primeros días de nuestra colaboración?"

No se sabe con certeza si la estructura interna de Ferrari se mantuvo intacta a la llegada de Hamilton, pero este relato deja entrever con qué tipo de desafíos pueden enfrentarse los nuevos pilotos en la icónica escudería.

