F1 Noticias Hoy: Sainz agradece a Verstappen; Ferrari responde a Hamilton
F1 Noticias Hoy: Sainz agradece a Verstappen; Ferrari responde a Hamilton
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz F1: Agradece a Max Verstappen sobre una de las predicciones más particulares. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton Hoy: La RESPUESTA de Ferrari a los BERRINCHES del campeón. ::: LEER MÁS
Kimi Antonelli Hoy: Aseguran que tendrá CONSECUENCIAS por culpa de George Russell. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy
F1 Noticias Hoy: Sainz agradece a Verstappen; Ferrari responde a Hamilton
- hace 8 minutos
Formula 1
La estadística en al que Hamilton ARROLLA a Verstappen
- Hoy 07:14
Ferrari
La verdad detrás del fichaje de Vettel por Ferrari... y por qué no es NADA bueno para Hamilton
- Hoy 07:00
Ferrari
Encargan misión IMPOSIBLE a Hamilton en Ferrari
- Hoy 06:47
Formula 1
¿Más trucos? Así fue como Verstappen evitó pagar una enorme factura
- Hoy 06:36
Cadillac
ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!
- Hoy 02:32
Más leído
25.000+ views
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
7.500+ views
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
7.500+ views
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
5.000+ views
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
2.500+ views
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre
2.500+ views
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre