Aseguran que Kimi Antonelli tendrá CONSECUENCIAS por culpa de George Russell
Aseguran que Kimi Antonelli tendrá CONSECUENCIAS por culpa de George Russell
Kimi Antonelli podría enfrentar importantes consecuencias por competir al lado de George Russell en Mercedes.
Giancarlo Minardi, ex dueño de equipo en Fórmula 1, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por GPBlog: “Creo que Kimi será un jugador importante en 2026.
"En general, el chico tuvo una temporada muy positiva. Está en pleno proceso de maduración. También ha crecido en relación con un compañero de equipo como [George] Russell, que es uno de los pilotos más fuertes del momento.
"Creo que Kimi será una pieza clave en 2026. Estoy impresionado con el coche del equipo Mercedes para la próxima temporada. La transformación del coche en el túnel de viento es notable.
"Soy optimista sobre la posibilidad de luchar por las victorias y, posiblemente, por el título de pilotos cuando comience la nueva temporada", apuntó.
Relacionado: Kimi Antonelli NO PODRÁ CREER el mensaje de Toto Wolff sobre 2026
¿Cuánto DINERO ganó Kimi Antonelli en 2025?
Ha sido revelado cuál fue el salario que ganó Andrea Kimi Antonelli con Mercedes en el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.
Forbes publicó una lista con los 10 salarios más grandes de los corredores que compitieron en la temporada pasada. A pesar de ser un novato, el corredor italiano se coló entre los nombres.
El piloto de Mercedes, de acuerdo con la lista, ganó 12.5 millones de euros por su salario, con bonos incluidos. Debemos recordar que todos los corredores profesionales compiten con acompañados de algún tipo de patrocinador personal. Por lo tanto, estos salarios son aproximados y no representan una cifra 100% real de todo el dinero ganado por los pilotos.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso recibirá algo nunca visto en Aston Martin; Checo y Cadillac roban estrella de Ferrari
- hace 23 minutos
¡INJUSTICIA total! Colapinto es robado de prestigioso premio de automovilismo en Argentina
- 1 hour ago
La RESPUESTA de Ferrari a los BERRINCHES de Lewis Hamilton
- 2 hours ago
Aseguran que Kimi Antonelli tendrá CONSECUENCIAS por culpa de George Russell
- 2 hours ago
Sainz se ríe de la predicción de Verstappen y lanza CONTUNDENTE veredicto
- 3 hours ago
¿Alcanzará para el título? Aston Martin entrega algo NUNCA ANTES VISTO para Alonso de cara a 2026
- Hoy 16:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre