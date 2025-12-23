Kimi Antonelli podría enfrentar importantes consecuencias por competir al lado de George Russell en Mercedes.

Giancarlo Minardi, ex dueño de equipo en Fórmula 1, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por GPBlog: “Creo que Kimi será un jugador importante en 2026.

"En general, el chico tuvo una temporada muy positiva. Está en pleno proceso de maduración. También ha crecido en relación con un compañero de equipo como [George] Russell, que es uno de los pilotos más fuertes del momento.

"Creo que Kimi será una pieza clave en 2026. Estoy impresionado con el coche del equipo Mercedes para la próxima temporada. La transformación del coche en el túnel de viento es notable.

"Soy optimista sobre la posibilidad de luchar por las victorias y, posiblemente, por el título de pilotos cuando comience la nueva temporada", apuntó.

Relacionado: Kimi Antonelli NO PODRÁ CREER el mensaje de Toto Wolff sobre 2026

¿Cuánto DINERO ganó Kimi Antonelli en 2025?

Ha sido revelado cuál fue el salario que ganó Andrea Kimi Antonelli con Mercedes en el Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Forbes publicó una lista con los 10 salarios más grandes de los corredores que compitieron en la temporada pasada. A pesar de ser un novato, el corredor italiano se coló entre los nombres.

El piloto de Mercedes, de acuerdo con la lista, ganó 12.5 millones de euros por su salario, con bonos incluidos. Debemos recordar que todos los corredores profesionales compiten con acompañados de algún tipo de patrocinador personal. Por lo tanto, estos salarios son aproximados y no representan una cifra 100% real de todo el dinero ganado por los pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado