BREAKING: ¡Checo Pérez sería DUEÑO REAL de Cadillac!
Sergio Pérez sería parte de los dueños del equipo de Fórmula 1 de Cadillac luego de que se reveló un nuevo acuerdo.
Según el reporte compartido por el periodista Humberto Corradi, Checo y la escudería estadounidense tendrían un nuevo entendimiento con respcto a los ingresos del mexicano.
"Interesante. Las garantías financieras presentadas por Sergio Pérez y su nuevo agente a Cadillac no se materializaron con la firma del contrato y el patrocinio. Estas se convertirán en acciones de equipo para el piloto y su manager", reveló.
Por lo tanto, Pérez sería, en parte, dueño de la nueva escudería de F1 más allá de los años que conduzca para ellos.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
- Hoy 05:00
