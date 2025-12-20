Cadillac ya habría nombrado al nuevo aliado de Sergio Pérez para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de PlanetF1, el equipo estadounidense ya eligió al nuevo ingeniero de carrera del mexicano: "Cadillac ha confirmado a PlanetF1.com que los ingenieros de carrera de Pérez y Bottas ya están listos.

"Pasetti, que se incorporó a Cadillac tras una etapa en Aston Martin, será el ingeniero de carrera de Pérez. Por su parte, Howard será la voz en el oído de Bottas tras una temporada como ingeniero de carrera de Pierre Gasly en Alpine"; reportaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

