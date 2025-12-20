Checo Pérez SEGUIRÍA LOS PASOS de Lewis Hamilton en 2026

Sergio Pérez podría seguir los pasos de Lewis Hamilton durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con Humberto Corradi, el motor Ferrari que usará Cadillac en la próxima campaña no está teniendo los resultados deseados. Por lo tanto, el mexicano podría vivir serias complicaciones, tal y como le pasó al británico en 2025.

"Lo que hemos escuchado es que la potencia del motor Ferrari 2026 deja algo que desear. Y si Renault siguiera siendo proveedor de motores, los franceses presentarían algo mucho más ambicioso que los italianos. Por ello, adquirir nuevas soluciones de Viry-Châtillon no parecía una mala idea", informó el periodista.

A pesar de que había muchas expectativas con el fichaje de Hamilton con Ferrari, los resultados no pudieron ser peores y fue una de las grandes decepciones de la temporada.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

