Lewis Hamilton and Max Verstappen are seen in a composite in front of an FIA logo

F1 Noticias Hoy: Los autos de 2026; Verstappen hace cambio histórico

F1 Noticias Hoy: Los autos de 2026; Verstappen hace cambio histórico

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton and Max Verstappen are seen in a composite in front of an FIA logo

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 18 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

ÚLTIMA HORA: La Fórmula 1 revela cómo serán los nuevos monoplazas de 2026. ::: LEER MÁS

Max Verstappen Hoy: ÚLTIMA HORA - Confirman BRUTAL cambio para 2026. ::: LEER MÁS

Ferrari toma POLÉMICA decisión con Lewis Hamilton tras desastre de 2025. ::: LEER MÁS

Fórmula 1

Últimas Noticias

¡Increíble! Alonso sorprende a TODOS y vuelve a Ferrari
Últimas noticias de F1

¡Increíble! Alonso sorprende a TODOS y vuelve a Ferrari

  • hace 2 minutos
F1 Noticias Hoy: Los autos de 2026; Verstappen hace cambio histórico
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Los autos de 2026; Verstappen hace cambio histórico

  • 2 hours ago
Las imperdibles reacciones de los pilotos de F1 tras el FRACASO de Hamilton y Ferrari
Ferrari

Las imperdibles reacciones de los pilotos de F1 tras el FRACASO de Hamilton y Ferrari

  • Hoy 09:58
¡Mercedes se lanza contra los AFICIONADOS a la F1!
Últimas noticias de F1

¡Mercedes se lanza contra los AFICIONADOS a la F1!

  • Hoy 09:44
Checo Noticias Hoy: Amenazado por su asiento; Anuncian nueva posición
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Amenazado por su asiento; Anuncian nueva posición

  • Hoy 02:00
ÚLTIMA HORA: Confirman BRUTAL cambio de Max Verstappen para 2026
Red Bull

ÚLTIMA HORA: Confirman BRUTAL cambio de Max Verstappen para 2026

  • Ayer 21:21
Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre

Clasificación F1

