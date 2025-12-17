close global

Lewis Hamilton looks off into the distance

Ferrari toma POLÉMICA decisión con Lewis Hamilton tras desastre de 2025

Aloisio Hernández
Ferrari habría tomado una decisión con Lewis Hamilton que despertará mucha polémica tras el desastre de temporada 2025.

De acuerdo con la información compartida por funoanalisitecnica.com, la Scuderia no tiene planeado cambiar al ingeniero de carrera del siete veces campeón del mundo: "Entre Hamilton y Adami hay una buena relación profesional que Ferrari no ha podido aprovechar al máximo.

"Este es el punto central de la situación. El equipo italiano quiere que la pareja siga siendo así también en la F1 2026. Ha estado trabajando en ello durante un tiempo, con aperturas entre las partes: dos profesionales de primer nivel que juntos pueden hacer grandes cosas.

"Se necesitan procedimientos más ágiles, modalidades compartidas y algunas novedades sobre las que se está moviendo la Roja", reportaron.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1058 votos

Clasificación F1

