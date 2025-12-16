BOMBA: Ferrari CONFIRMA que Lewis Hamilton ha sido un PROBLEMA

Desde Ferrari han reconocido que el cambio de Lewis Hamilton ha sido un dolor de cabeza también a la interna.

Matteo Togninalli, jefe de ingeniería de pista de la Scuderia, dijo en entrevista lo siguiente: “Cambiar de piloto y cambiar de equipo, principalmente para un piloto como Lewis, que ha pasado 10 años en el mismo equipo, tiene un cierto nivel de experiencia, es muy difícil para ambos lados, para el piloto y para el equipo.

"Cada equipo opera de forma ligeramente diferente; uno está acostumbrado a ciertas personas y a ciertas cosas de forma central. Si lo ponemos en contexto, tenemos el hecho de que Lewis ganaba campeonatos mundiales, y este año no logramos el objetivo de luchar por el campeonato mundial.

"Así que la frustración crea esta situación. Creo que lo que se ve desde fuera es mucho peor de lo que es. Creo que la relación con Lewis, lo que estamos construyendo con él, es sumamente positiva", señaló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

