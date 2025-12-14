BREAKING: ¡Filtrada la DECISIÓN de Lewis Hamilton con su futuro!

Han filtrado la decisión de Lewis Hamilton con su futuro en la Fórmula 1 tras una decepcionante temporada con Ferrari.

David Croft, comentarista de F1, reveló que mantuvo una conversación privada con el siete veces campeón mundial y confirmó que su futuro sigue ligado a Ferrari: "Lewis vuelve", declaró el comentarista a Express Sport.

"No se retirará ni se dará por vencido; lo veremos de nuevo en la parrilla el próximo año. Estoy convencido de que, tras tomarse un tiempo fuera de la pista, recobrará esa energía y motivación que le caracteriza.

"No puede arrancar la temporada nueva de la misma manera con la que concluyó la anterior, y es natural que le surjan más preguntas. Para un siete veces campeón resulta desmoralizador tener que explicar constantemente por qué las cosas no van como se esperaba.

"Lewis ha sido un guerrero durante toda su carrera. Para mí es el mejor de todos los tiempos, tanto por su rendimiento en la pista como por su personalidad fuera de ella; además, su origen en Stevenage une aún más a la afición.

"Tuve la oportunidad de hablar con él en Las Vegas y, aunque prefiero no revelar detalles de la conversación, le recordé que debe creerse a sí mismo y recordar que sigue siendo Lewis Hamilton, capaz de marcar la diferencia en cualquier circunstancia", concluyó Croft.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

