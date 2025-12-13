Lewis Hamilton metería en PROBLEMAS a Max Verstappen con la FIA

Max Verstappen se ha declarado enfermo y, por ello, no asistirá a la gala de la FIA en Uzbekistán. Sin embargo, podría enfrentarse a una sanción por parte de la organización.

En 2021, Lewis Hamilton tampoco estuvo presente en el evento y terminó siendo multado por no participar en la coronación de Verstappen como campeón, tras perder de forma polémica el título en la última carrera de la temporada en Abu Dabi.

El piloto, que se sitúa en el segundo puesto, no podrá acudir debido a un resfriado. Esta situación se confirmó además cuando se retiró de una sesión de simulación con Gamergy debido a su gripe.

Un comunicado indicó: "Lamentablemente, Max Verstappen y su equipo nos han informado de que se encuentra indispuesto y, por ello, no podrá asistir a la final de Heineken Player 0.0 en GAMERGY. Sabemos lo ilusionado que estaba con el evento —al que ha apoyado durante varios años— y lo ansioso que se mostraba por compartir momentos con otros pilotos de simulación.

"Envía sus disculpas a los aficionados que esperaban verle allí. Seguimos con muchas ganas de disfrutar de una final emocionante y de coronar al nuevo Campeón Mundial de Heineken Player 0.0".

Aunque en 2021 Hamilton se ausentó del evento y fue multado con 50.000 euros, su protesta se debió a la gestión del Gran Premio de Abu Dabi aquella temporada. Cabe destacar que esa multa fue destinada a iniciativas de diversidad en el automovilismo.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

