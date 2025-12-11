SHOCK: A la luz un PENOSO secreto de Lewis Hamilton por culpa de Mercedes
SHOCK: A la luz un PENOSO secreto de Lewis Hamilton por culpa de Mercedes
Mercedes sacó a la luz un polémico secreto de Lewis Hamilton sobre lo sucedido en el GP de Abu Dhabi 2021.
Con siete títulos mundiales en su historial, el debate sobre qué habría pasado si aquella final en Abu Dhabi se hubiera desarrollado de otra manera sigue encendido entre los seguidores, quienes defienden que Hamilton merecería incluso un octavo campeonato.
En una entrevista con The Telegraph, Wolff confesó: “No lo hemos superado”. El jefe austríaco reveló que Hamilton sigue pensando en aquel instante y en lo que pudo haber sido.
“Ambos eran merecedores de ser campeones, pero el árbitro cometió un error, como quien marca un gol en el fútbol, y no se puede deshacer. El gol está marcado, el partido se acabó", reveló.
Relacionado: GUERRA INTERNA: Hamilton ACUSA INJUSTICIA contra Leclerc en Ferrari
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Noticias Hoy: Récord que ni Verstappen tiene; Bottas, urgido de alcanzarlo en Cadillac
- 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: El aprendizaje; El truco para 2026; No podrá creerle a Gasly
- 2 hours ago
Valtteri Bottas, URGIDO de trabajar con Cadillac para evitar HUMILLACIÓN contra Checo Pérez
- 3 hours ago
Franco Colapinto NO PODRÁ CREER el mensaje de Pierre Gasly para 2026
- Ayer 23:00
El RÉCORD de Checo Pérez que NI NORRIS O VERSTAPPEN tienen
- Ayer 22:00
ATENCIÓN: El TRUCO de Franco Colapinto para tomar VENTAJA en 2026
- Ayer 21:00
Más leído
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre