SHOCK: A la luz un PENOSO secreto de Lewis Hamilton por culpa de Mercedes

Mercedes sacó a la luz un polémico secreto de Lewis Hamilton sobre lo sucedido en el GP de Abu Dhabi 2021.

Con siete títulos mundiales en su historial, el debate sobre qué habría pasado si aquella final en Abu Dhabi se hubiera desarrollado de otra manera sigue encendido entre los seguidores, quienes defienden que Hamilton merecería incluso un octavo campeonato.

En una entrevista con The Telegraph, Wolff confesó: “No lo hemos superado”. El jefe austríaco reveló que Hamilton sigue pensando en aquel instante y en lo que pudo haber sido.

“Ambos eran merecedores de ser campeones, pero el árbitro cometió un error, como quien marca un gol en el fútbol, y no se puede deshacer. El gol está marcado, el partido se acabó", reveló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

