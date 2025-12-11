GUERRA INTERNA: Hamilton ACUSA INJUSTICIA contra Leclerc en Ferrari

Lewis Hamilton acusó de injusticias contra Charles Leclerc en medio de su guerra interna en Ferrari.

Esto dijo el siete veces campeón del mundo a la prensa sobre por qué no pudo rendir igual que su compañero de equipo: “No me preocupa superar a Leclerc. No. Claro, me he centrado en mi equipo durante este tiempo.

"Obviamente, Charles ha hecho un gran trabajo. Lleva siete años trabajando allí. Tiene un equipo a su alrededor con el que ha trabajado durante muchos años. Así que es una máquina bien engrasada.

"Por mi parte, es un grupo nuevo de personas. Para mí, es un entorno nuevo al que todavía me estoy acostumbrando. Luego, a mitad de año, incorporé a otro miembro nuevo.

"Así que todos estamos trabajando al máximo, pero conseguir que funcione tan bien como alguien que lleva varios años trabajando no es... no se hace así como así. Lleva tiempo", apuntó.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

