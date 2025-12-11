ESCÁNDALO: Revelan PRUEBAS de SABOTAJE contra Lewis Hamilton en Ferrari

Han sacado a la luz una serie de pruebas sobre un supuesto sabotaje en contra de Lewis Hamilton en Ferrari.

Esto fue lo que recogió el medio F1-Insider de varias fuentes en redes sociales: "Hay una misteriosa cuenta de TikTok llamada olaveh7 que causó revuelo con una polémica serie de vídeos sobre Lewis Hamilton y Ferrari.

"Hamilton tuvo que pilotar el sábado en Hungría con una configuración que contradecía su petición de mayor estabilidad trasera. Supuestamente, los cambios ya realizados fueron revertidos discretamente durante la noche por los altos mandos del equipo.

"Los datos de telemetría también muestran parámetros alterados en la altura de la suspensión y la configuración del diferencial, factores clásicos que provocan inestabilidad en la frenada.

"Leclerc, por otro lado, supuestamente no solo consiguió la configuración deseada, sino que incluso se le permitió recalibrar los calentadores de neumáticos el domingo por la mañana después del parque cerrado. Según el vídeo, las solicitudes de cambios de Hamilton fueron desestimadas", señalaron.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

