ÚLTIMA HORA: Confirman BRUTAL cambio de Max Verstappen para 2026

Ha sido confirmado que Max Verstappen tendrá un brutal cambio para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Según se aseguró en declaraciones publicadas por RacingNews, el cuatro veces campeón del mundo ha decidido usar un número nunca antes visto para la siguiente campaña: "No será el 33.

"Mi número favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Ahora podemos cambiarlo. Será el 3. El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un solo 3 a dos 3. Claro, siempre dije que significaba doble suerte, pero claro, ya he tenido mi suerte en la F1.

"¿Y qué hay del 69? Cada vez que lo digo en una entrevista, Kelly me mira como... '¿Qué estás diciendo?' ", informaron.

Relacionado: >¡Lo que volvió LOCO a Max Verstappen de Checo Pérez y los fans mexicanos!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!