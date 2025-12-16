F1 Hoy: Aconsejan retiro a Fernando Alonso; McLaren se burla de Franco Colapinto y Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 16 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

McLaren ha logrado coronarse en el campeonato de Constructores y Pilotos, pero su festejo no le quitó el acordarse de Franco Colapinto y Alpine. ::: LEER MÁS

De la mano del gobierno portugués y de la Fórmula 1, el Gran Premio de Portugal está de vuelta en el calendario. ::: LEER MÁS

Jenson Button aconsejó a Fernando Alonso que se hiciera padre para vivir "una nueva dimensión de felicidad", similar a la emoción de ganar un campeonato mundial. ::: LEER MÁS

La sociedad de Alex Albon y Carlos Sainz ha sido la mayor clave de éxito de Williams en esta temporada 2025. ::: LEER MÁS

