Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Aconsejan retiro a Fernando Alonso; McLaren se burla de Franco Colapinto y Alpine

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 16 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

McLaren ha logrado coronarse en el campeonato de Constructores y Pilotos, pero su festejo no le quitó el acordarse de Franco Colapinto y Alpine. ::: LEER MÁS

De la mano del gobierno portugués y de la Fórmula 1, el Gran Premio de Portugal está de vuelta en el calendario. ::: LEER MÁS

Jenson Button aconsejó a Fernando Alonso que se hiciera padre para vivir "una nueva dimensión de felicidad", similar a la emoción de ganar un campeonato mundial. ::: LEER MÁS

La sociedad de Alex Albon y Carlos Sainz ha sido la mayor clave de éxito de Williams en esta temporada 2025. ::: LEER MÁS

