ÚLTIMA HORA: F1 anuncia oficialmente el GP de Portugal en lugar de este HISTÓRICO Gran Premio

De la mano del gobierno portugués y de la Fórmula 1, el Gran Premio de Portugal está de vuelta en el calendario.

A partir de 2027 se reanudará la competición en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, marcando un esperado regreso para los seguidores del automovilismo.

El Gran Premio de Portugal se celebró por primera vez en 1951 y, entre 1958 y 1960, formó parte del campeonato mundial de Fórmula 1. Dos de estas tres ediciones tuvieron lugar en el Circuito da Boavista, un trazado urbano en Oporto, mientras que otra se disputó en el Circuito de Monsanto, cerca de Lisboa.

Entre 1984 y 1996, Estoril volvió a acoger la máxima categoría. Asimismo, la región del Algarve ya figuró en el calendario en 2020 y 2021, cuando se necesitaron sustitutos debido a la pandemia.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!

Portugal sustituye al Gran Premio de Holanda

El Autódromo Internacional do Algarve regresa a la Fórmula 1, tal y como se anunció en una rueda de prensa organizada por el gobierno portugués en colaboración con la Fórmula 1.

Se ha firmado un contrato de dos años con Turismo de Portugal y el promotor Parkalgar para que la carrera figure al menos en 2027 y 2028. Esto se produce tras la retirada del Circuito Zandvoort del calendario tras 2026.

"Me alegra enormemente que Portimão vuelva a formar parte del calendario de la Fórmula 1 y que nuestro deporte siga encendiendo la pasión de los aficionados portugueses", afirmó el CEO Stefano Domenicali.

"El circuito garantiza emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, haciendo que el público se levante entusiasmado. El interés y la demanda por un Gran Premio de Fórmula 1 nunca han sido tan altos."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!