¡LAMENTABLE! La grosera BURLA de McLaren sobre Colapinto y Alpine

McLaren ha logrado coronarse en el campeonato de Constructores y Pilotos, pero su festejo no le quitó el acordarse de Franco Colapinto y Alpine.

Después de una arrolladora temporada, el equipo papaya ganó prácticamente todo gracias a su monoplaza tan poderoso, por lo que el jefe del equipo, Zak Brown aprovechó para mofarse de otras escuderías.

En esta situación, el polémico dueño de McLaren, estableció el camino por el que tuvieron que pasar tanto Lando Norris como Oscar Piastri antes de tener este gran auto que les aseguró el campeonato.

"Tenías un maldito Alpine", dijo de manera burlona Zak Brown sobre la procedencia de Oscar Piastri.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

