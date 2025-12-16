El consejo que podría causar el RETIRO de Alonso del automovilismo

Jenson Button aconsejó a Fernando Alonso que se hiciera padre para vivir "una nueva dimensión de felicidad", similar a la emoción de ganar un campeonato mundial.

El ex campeón del mundo en 2009 y actual analista de Sky F1 opina que ser padre podría completar aún más la ya impresionante carrera del piloto de Aston Martin.

El español es el piloto con mayor experiencia en la historia de la Fórmula 1, con 425 carreras desde su debut en 2001. Aunque su trayectoria es innegable, Alonso no ha ganado una Gran Premio desde 2013, cuando defendía los colores de Ferrari.

Su último título mundial llegó en 2006 con Renault, y a pesar de ello, el bicampeón sigue siendo una pieza clave en la competición. Recientemente, también amplió su contrato con Aston Martin hasta el final de la temporada 2026.

Button ve a la paternidad como una nueva dimensión de felicidad

Button, que ya es padre de dos niños, Hendrix y Lenny, cree firmemente que tener hijos aportará una nueva dimensión de felicidad a la vida del cuádruple campeón mundial.

“Sería fantástico verlo correr rodeado de pequeños que lleven su nombre, quizá incursionando en el karting mientras él sigue su camino en la F1”, comentó a Sky F1. Aun así, no perdió la oportunidad de bromear: “Es increíble que siga compitiendo y se mantenga tan competitivo, pero al mismo tiempo le digo: ‘¡Fernando, vamos, hombre!’”

Alonso se pronuncia sobre el retiro y la posibilidad de ser padre

De cara a la próxima temporada, cuando cumpla 44, Alonso ya había señalado que podría retirarse si vive una etapa brillante con Aston Martin. “Si tengo un coche que me proporciona placer y consigo buenos resultados, quizás decida poner fin a mi carrera”, afirmó.

Sin embargo, el piloto recalca que ahora se centra en apoyar a su equipo y, sobre todo, en disfrutar de la competición. “Ya no corro para demostrar nada; estoy satisfecho con mi carrera y me siento afortunado de haber estado tanto tiempo en este deporte”, concluyó.

