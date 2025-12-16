¿Pelea? Hadjar CONTRADICE a Checo sobre cómo ser piloto en Red Bull

Isack Hadjar, nuevo piloto de Red Bull, ha establecido el enfoque con el cual llegará a la escudería austriaca.

Hadjar, alumno de Checo Pérez durante su estadía en Red Bull, acompañará a Max Verstappen a partir de 2026, pero piensa llevar la situación de una manera diferente a como lo hicieron Checo, Tsunoda y otros más.

En palabras sobre cómo será su rol como segundo piloto en una escudería donde ha visto cómo se tritura el segundo asiento y les ha costado campeonatos, Hadjar planea algo diferente.

“Creo que ellos (Pérez, Tsunoda, etc) pensaban lo contrario, y es que todos piensan que son especiales. Llegas y dices: ‘Max es humano; voy a ganarle’", explicó Hadjar.

“Por supuesto, espero ser tan rápido como él, pero al principio, las posibilidades son escasas”, finalizó.

Relacionado: BREAKING: ¡Tsunoda DENUNCIA el maltrato de Red Bull que SUFRIÓ Checo!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!