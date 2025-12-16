¿Trampa? Mercedes reclama VENTAJA para Verstappen en 2026

Mercedes F1 jefe, Toto Wolff, ha dejado entrever que el tetracampeón Max Verstappen podría contar con una ventaja frente a sus rivales en el campeonato de la próxima temporada.

Verstappen se quedó a solo dos puntos del título frente a Lando Norris, poniendo así fin a una racha de cuatro campeonatos consecutivos para el neerlandés.

El piloto de 28 años consiguió importantes éxitos en 2025 al ganar siete Grandes Premios durante la temporada. Además, participó en competiciones de GT3 participando en GT3 y se animó a disfrutar del sim racing desde la comodidad de su hogar.

Para 2026 se introducirán nuevas regulaciones que afectarán tanto al chasis como a las unidades de potencia, dando un mayor protagonismo a la energía eléctrica. Más detalles sobre las normas que podrían reestructurar el orden de la competencia.

Este cambio también se perfila como una oportunidad para Verstappen y Red Bull, especialmente tras ver a la escudería terminar en tercer lugar en el campeonato de constructores durante las dos últimas temporadas. Ver clasificación completa

Wolff ha destacado que Verstappen y aquellos pilotos habituados al sim racing, como sus compañeros Kimi Antonelli y George Russell, contarán con una ventaja adicional la próxima temporada. "Tendremos un reparto del 50 por ciento eléctrico y 50 por ciento de combustión", subrayó durante el podcast Beyond the Grid.

"Cada vuelta exigirá compensar la menor disponibilidad de energía eléctrica, sobre todo en los tramos de largas rectas. Las estrategias adoptarán casi un componente ajedrecístico, donde el piloto tendrá que decidir cuándo desplegar su energía y quién esté mejor preparado. En este sentido, dominar el sim racing resultará ser fundamental", explicó el directivo.

Cuando se le preguntó si estas nuevas normas favorecerían a los pilotos más jóvenes, Wolff respondió: "La cuestión es, ¿qué entendemos por pilotos jóvenes? Basta observar a George [Russell] y a Max: forman parte de una generación que se desempeña a gusto en el simulador y disfruta del mundo virtual, ya sea en casa o en el entorno del equipo. Esa afinidad les dará una clara ventaja."

¿Se unirá Verstappen a Mercedes tras 2026?

Se sabe que Wolff y Verstappen mantienen una relación cercana, y el neerlandés ya ha sido vinculado a un posible fichaje por Mercedes en las dos últimas temporadas.

Aunque Verstappen ya confirmó que seguirá defendiendo los colores de Red Bull en 2026, se espera que observe detenidamente cuál escuadra domina bajo el nuevo reglamento antes de decidir su futuro.

Si Red Bull se consagra como el equipo dominante en 2026, Verstappen no tendrá motivos para cambiar, pues su contrato se extiende hasta 2028.

Sin embargo, si Mercedes logra adelantarse a sus competidores, es posible que el piloto opte por unirse al equipo de Wolff en 2027 en busca de nuevos campeonatos.

Por otro lado, tanto George Russell como Kimi Antonelli tienen contrato solo hasta el final de la temporada 2026, aunque Russell ha insinuado que en su nuevo contrato figura una opción para extenderlo.

