F1 Hoy: Franco Colapinto recibe novedades de Pirelli; Checo Pérez se convierte en influencer

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 16 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha anunciado un podreoso aliado de cara a la Fórmula en 2026 de la mano de la potente empresa textil Tommy Hilfiger y el empresario estadounidense no paró de elogiar al mexicano. ::: LEER MÁS

Ferrari ha confirmado que la piloto danesa Alba Larsen representará al equipo durante la temporada 2026 de la F1 Academy. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha anunciado su sociedad con la marca Tommy Hilfiger, en un acuerdo donde el mexicano será puesto a la altura de atletas de alto nivel y reconocimiento mundial. ::: LEER MÁS

Pirelli ya ha anunciado las selecciones de neumáticos para las tres primeras carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

