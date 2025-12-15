¡Atentos Colapinto y Checo! Pirelli revela una IMPORTANTE decisión para 2026

Pirelli ya ha anunciado las selecciones de neumáticos para las tres primeras carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La cita inaugural se celebrará el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park, donde los pilotos optarán por los tres compuestos más blandos: C3, C4 y C5. El fabricante italiano descartó el neumático C6, al no aportar una diferencia de rendimiento significativa respecto al C5.

Una semana después, la emoción se reavivará en Shanghai con el Gran Premio de China. En esta cita se mantendrá el mismo paquete de neumáticos que en 2025, es decir, los compuestos C2, C3 y C4. Durante la pasada temporada, el neumático C2 —el más duro— se destacó por su gran resistencia en el renovado asfalto del circuito, favoreciendo así la estrategia de un solo compuesto.

Este año, Pirelli presentará todos los compuestos lisos, impulsando las diferencias de rendimiento en el ritmo de carrera.

Japón y Suzuka

La tercera carrera se disputará en Japón, en el mítico circuito de Suzuka. Aquí, Pirelli ha optado por los tres compuestos más duros: C1, C2 y C3. En 2025, la estrategia basada en el uso de un único compuesto prevaleció, en parte gracias a las temperaturas bajas que redujeron el desgaste. Para 2026, aunque los compuestos se mantienen, han sido rediseñados de acuerdo con las nuevas regulaciones de chasis.

Los neumáticos delanteros y traseros se han vuelto algo más estrechos y se ha incrementado, de forma más consistente, el intervalo entre cada compuesto. Estos cambios pretenden ofrecer a los equipos un abanico más amplio de opciones estratégicas durante las carreras.

Además, los datos recogidos en las tres primeras carreras serán determinantes para definir las nominaciones de neumáticos en las pruebas europeas posteriores, permitiendo a Pirelli brindar a los equipos mayores alternativas tácticas.

