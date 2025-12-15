¿Se va Hamilton? Ferrari confirma su FICHAJE para 2026

Ferrari ha confirmado que la piloto danesa Alba Larsen representará al equipo durante la temporada 2026 de la F1 Academy.

Desde que los diez equipos de F1 se han comprometido a participar en la F1 Academy, Ferrari presentó a Maya Weug, quien estuvo muy cerca de arrebatarle el título a Doriane Pin este año.

Las normas de la F1 Academy estipulan que una piloto solo puede competir durante dos temporadas, ya que la categoría, a nivel de Fórmula 4, busca impulsar la carrera de las mujeres en el automovilismo.

Tras concluir la temporada 2025, Weug participó en una prueba de GT3, mientras Ferrari anunciaba su nueva incorporación para 2026.

Alba Larsen se unirá a Ferrari habiéndose incorporado a la academia de pilotos de la escudería en agosto. La joven, de 17 años, se prepara para disputar su segunda temporada en la F1 Academy, luego de haber competido a bordo del monoplaza de MP Motorsport, patrocinado por Tommy Hilfiger.

Además, la piloto danesa afrontará una agenda muy activa en 2026. Junto a la F1 Academy, sumará experiencia en otras competiciones formativas como el Campeonato F4 de los Emiratos Árabes Unidos y el Campeonato Británico de F4.

Larsen dará un gran salto junto a Ferrari

En la temporada 2025 de la F1 Academy, Larsen finalizó en la séptima posición del campeonato, acumulando 10 puntos en las 14 carreras disputadas. Aunque aún no ha subido al podio, su experiencia le proporcionará la ventaja necesaria para superar a sus rivales mientras continúa colaborando con MP Motorsport.

La próxima temporada, la categoría volverá a formar parte del espectáculo de apoyo a la F1, con siete etapas en China, Arabia Saudita, Canadá, Silverstone, Zandvoort, COTA y Las Vegas.

"Competir para Ferrari en la F1 Academy es un sueño hecho realidad", declaró Larsen. "Siempre he sido admiradora del equipo desde pequeña y vestirme de rojo me resulta surreal; es un honor increíble. He sentido su apoyo desde la iniciativa FIA Girls on Track y ahora formar parte del equipo más icónico del automovilismo es una verdadera distinción. ¡Estoy lista para darlo todo por la Scuderia. Apuesta por el rojo!"

