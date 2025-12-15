Franco Colapinto Hoy: Deja demolido a su gran rival; Pirelli le entrega información vital para 2026

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Pirelli ya ha anunciado las selecciones de neumáticos para las tres primeras carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El impacto psicológico que tuvo ser superado por Franco Colapinto en la carrera de la Fórmula 1 por el asiento de Alpine continúa pasando factura para Jack Doohan.

Franco Colapinto ha tomado acción contra la FIA sobre la hipocresía con la que maneja algunas cosas, especialmente después de lo que sufrió Andrea Kimi Antonelli por culpa de Red Bull.

Franco Colapinto tenía puestas sus esperanzas de la siguiente temporada en que Alpine llevaría motores Mercedes en lugar de Renault, pero Toto Wolff parece tener otros planes.

