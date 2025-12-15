Hamilton ABANDONA la miseria de Ferrari que se profundiza cada vez más

Lewis Hamilton, ha regresado al Reino Unido tras una temporada desastrosa con Ferrari.

A pesar de los altibajos vividos, el piloto británico se mostró de buen ánimo durante un evento especial organizado por la marca deportiva Lululemon para sus seguidores.

Tras su primera temporada con Ferrari, que no salió como esperaba, Hamilton no logró subirse al podio en ningún Gran Premio de las 24 carreras disputadas en 2025, terminando en sexto puesto en el campeonato de pilotos.

Esta situación convirtió a Hamilton en el protagonista de lo que, estadísticamente, ha sido la peor temporada de su carrera, la primera en la que no logró un solo podio en una campaña completa.

Ahora, mientras los pilotos de F1 se preparan para disfrutar de las vacaciones invernales, el británico se encuentra en Londres, visitando una tienda en Regent Street.

Recientemente, Hamilton ha forjado una alianza con Lululemon al convertirse en embajador de la marca. El piloto estará presente en la tienda de Regent Street para el lanzamiento de su nueva línea de productos.

Un video que anunciaba su llegada a la tienda londinense ha circulado por las redes sociales, y la marca confía en que su presencia impulse las ventas navideñas.

El siete veces campeón no defraudó, ya que se presentó en el lugar y dedicó tiempo a saludar y firmar autógrafos para los fans, incluso regalando una gorra de Ferrari.

Por otro lado, Lululemon ha batallado durante 2025, situación que llevó a anunciar a principios de esta semana la salida del CEO Calvin McDonald a fines de enero, tras más de siete años al frente, como consecuencia del bajo rendimiento de la marca.

Hamilton busca un nuevo comienzo

La temporada pasada, en sus entrevistas, Hamilton se mostraba cada vez más desanimado, llegando incluso a sugerir su propia salida debido a su rendimiento inferior en comparación con su compañero de equipo.

El campeón cerró la temporada con 86 puntos menos que su compañero Charles Leclerc y tuvo problemas en las clasificaciones, lo que lo relegó en el orden de salida de los Grandes Premios.

Además, Hamilton admitió que no se ilusiona con la temporada 2026, último año de su contrato actual con Ferrari, justo cuando se avecinan importantes cambios regulatorios en la F1 que podrían permitirle conducir autos mejor adaptados a sus habilidades y ayudar a Ferrari a pelear por posiciones más altas.

Lewis Hamilton at the Lululemon store in London!

