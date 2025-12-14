ALERTA: ¡El DESLIZ de Franco Colapinto en redes que NO GUSTARÁ a Alpine!

Franco Colapinto habría tenido un desliz en redes sociales que lo podría meter en problemas con Alpine.

El corredor argentino subió una imagen a su perfil de Instagram y lo acompañó con el siguiente mensaje, de acuerdo a varios reportes en redes sociales: "Se van a extrañar las carreritas y el 43 !!! pero dentro de poco volvemos".

lo editó 😭😭



tranquilo franco nadie vió nada 🩷 https://t.co/sacaLyeT6u pic.twitter.com/VB65pO6RyJ — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) December 13, 2025

Esto generó un shock en redes sociales, puesto que muchos entendieron que Franco ha avisado de un cambio de número; sin embargo, al entrar a la publicación ya no se encuentra nada relacionado con el 43.

Por lo tanto, podemos deducir que Colapinto habló de algo de lo que Alpine aún no le autorizaba contar a sus fans.

Relacionado: Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!