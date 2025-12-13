URGENTE: ¡Destapan CRISIS de Ferrari que podría arruinar su 2026!

Las esperanzas de Ferrari de convertirse en un equipo capaz de disputar el campeonato en 2026 podrían verse comprometidas si se confirma un reciente rumor en la Fórmula 1.

Entre los cambios de 2026 destaca que cada equipo deberá utilizar combustible 100% sostenible, en línea con la meta de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030.

En lugar de compartir un único suministro, los equipos cuentan con proveedores distintos: Mercedes se asocia con Petronas, Aston Martin con Aramco y Ferrari con Shell. Según Motorpasion Moto, contar con el combustible más avanzado será una ventaja clave para los equipos de F1 en la próxima temporada.

Se comenta que el proveedor de Ferrari, Shell, está atravesando dificultades, mientras que Aramco, aliado de Aston Martin, lidera el desarrollo de combustibles sintéticos.

Se informa que Shell ha optado por una técnica diferente que les está generando problemas, lo que preocupa tanto a Ferrari en la F1 como a Ducati en MotoGP, que tiene un acuerdo con Shell hasta 2027.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

