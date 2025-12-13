close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Noticias Hoy: Ferrari preocupa; Provoca cambios en la FIA; Denuncian a Red Bull

Checo Noticias Hoy: Ferrari preocupa; Provoca cambios en la FIA; Denuncian a Red Bull

Aloisio Hernández
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este viernes 12 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: PELIGRO - Ferrari podría ARRUINAR su regreso en 2026. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: OFICIAL - ¡Su regreso provoca PÉRDIDAS MILLONARIAS a los equipos! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BREAKING - ¡Yuki Tsunoda DENUNCIA el maltrato de Red Bull que SUFRIÓ! ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

Relacionado

Red Bull Sergio Pérez

Últimas Noticias

BREAKING: ¡Tsunoda DENUNCIA el maltrato de Red Bull que SUFRIÓ Checo!
Red Bull

BREAKING: ¡Tsunoda DENUNCIA el maltrato de Red Bull que SUFRIÓ Checo!

  • 2 hours ago
ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
Alpine

ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

  • Ayer 21:26
Colapinto Noticias Hoy: Miedo en Mercedes; Amenaza a Gasly; Bombazo para 2026
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Miedo en Mercedes; Amenaza a Gasly; Bombazo para 2026

  • hace 55 minutos
Checo Noticias Hoy: Ferrari preocupa; Provoca cambios en la FIA; Denuncian a Red Bull
F1 Checo Hoy

Checo Noticias Hoy: Ferrari preocupa; Provoca cambios en la FIA; Denuncian a Red Bull

  • hace 55 minutos
F1 Noticias Hoy: Alonso molesta a Hamilton; Buenas noticias de Sainz; Max ARRUINA festejo de Norris
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso molesta a Hamilton; Buenas noticias de Sainz; Max ARRUINA festejo de Norris

  • 1 hour ago
OFICIAL: ¡Regreso de Checo Pérez provoca PÉRDIDAS MILLONARIAS a los equipos!
Cadillac

OFICIAL: ¡Regreso de Checo Pérez provoca PÉRDIDAS MILLONARIAS a los equipos!

  • Ayer 18:38
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x