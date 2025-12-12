¡Ponen a Franco Colapinto EN SU LUGAR en Alpine!

Alpine volvió a hacer una comparación directa entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, poniendo finalmente al argentino en el lugar que merece.

LastWordOnSports publicó una serie de palabras de Flavio Briatore, asesor del equipo, sobre el rendimiento de Colapinto en 2025: "Si nos fijamos en las últimas carreras, toco madera, no ha habido accidentes y ha estado pilotando muy bien.

"Ha estado muy cerca, dos décimas por delante, dos décimas por detrás de Pierre, y considero a Pierre uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Mi trabajo es entregarles el coche perfecto a Pierre y Franco el año que viene.

"He pasado mucho tiempo con Franco y he notado un cambio en él. Su madurez en los últimos meses ha cambiado por completo. Entiende lo que hace con el equipo, con la ingeniería; me ha sorprendido mucho.

"Al principio, había mucha gente en el equipo que no estaba convencida del rendimiento de Franco. Seguí con Franco, y ahora todos creen que Franco es fantástico para nosotros y el compañero ideal para Pierre", declaró.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

