close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Charles Leclerc walk with a Ferrari background

F1 Noticias Hoy: Sabotaje contra Hamilton; Acusan a Leclerc; ¿Antonelli campeón?

F1 Noticias Hoy: Sabotaje contra Hamilton; Acusan a Leclerc; ¿Antonelli campeón?

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton and Charles Leclerc walk with a Ferrari background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 11 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1

Ferrari Hoy: GUERRA INTERNA - Lewis Hamilton ACUSA INJUSTICIA contra Charles Leclerc. ::: LEER MÁS

Ferrari Hoy: ESCÁNDALO - Revelan PRUEBAS de SABOTAJE contra Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli Hoy: La noticia que podría hacer CAMPEÓN al italiano en 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

ATENCIÓN: El TRUCO de Franco Colapinto para tomar VENTAJA en 2026
Alpine

ATENCIÓN: El TRUCO de Franco Colapinto para tomar VENTAJA en 2026

  • hace 24 minutos
F1 Hoy: Alonso envía fuerte mensaje a Aston Martin; Colapinto pone la meta para Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso envía fuerte mensaje a Aston Martin; Colapinto pone la meta para Alpine

  • 1 hour ago
GUERRA INTERNA: Hamilton ACUSA INJUSTICIA contra Leclerc en Ferrari
Ferrari

GUERRA INTERNA: Hamilton ACUSA INJUSTICIA contra Leclerc en Ferrari

  • 1 hour ago
Mercedes podría acusar a Ferrari de ROBO por CULPA de Lewis Hamilton
Ferrari

Mercedes podría acusar a Ferrari de ROBO por CULPA de Lewis Hamilton

  • 2 hours ago
¡Checo no pudo DEFENDERLO! Norris le quitó algo más que el título de F1 a Verstappen
Formula 1

¡Checo no pudo DEFENDERLO! Norris le quitó algo más que el título de F1 a Verstappen

  • 2 hours ago
ESCÁNDALO: Revelan PRUEBAS de SABOTAJE contra Lewis Hamilton en Ferrari
Ferrari

ESCÁNDALO: Revelan PRUEBAS de SABOTAJE contra Lewis Hamilton en Ferrari

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • ayer 00:26
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x