La noticia que podría hacer CAMPEÓN a Kimi Antonelli en 2026

Andrea Kimi Antonelli recibió una noticia que lo podría poner dentro de la pelea por el Campeonato del Mundo en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según informan desde FUnoAnalisiTecnica, la escudería del corredor italiano apunta muy alto en la siguiente campaña por su nuevo motor: "Según la información recopilada por nuestra redacción, sabemos que Mercedes ha apuntado más que cualquier otro equipo hacia las nuevas normas.

"El objetivo en este sentido es bastante claro: abrir un segundo ciclo ganador con el reglamento que entrará en vigor. El camino emprendido por el equipo es el correcto, porque todos los desafíos que el equipo se ha planteado en la construcción del nuevo coche han sido brillantemente superados.

"De hecho, por lo que se ha aprendido hablando con algunos técnicos del equipo, aunque la elección de mantener un perfil bajo es altamente aceptable, el listón en el trabajo realizado es aún más alto de lo esperado. Discurso diferente en lo que respecta al motor", informaron.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

