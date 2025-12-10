TODOS los récords de Kimi Antonelli con Mercedes en 2025

Andrea Kimi Antonelli cumplió su primera temporada como novato en la Fórmula 1 y logró batir varios récords.

El piloto de Mercedes concluyó en la séptima posición del Campeonato de Pilotos gracias a 150 puntos, incluyendo una pole y un podio en Sprint Race, pero eso no es todo.

La estrella italiana venció a Lewis Hamilton por el mayor número de puntos conseguidos en una temporada completa por un novato. Además, se volvió el más joven en conseguir una pole position en cualquier formato, en liderar una carrera y quedarse con la vuelta más rápida de una carrera.

Relacionado: ESCÁNDALO: Kimi Antonelli habría causado el DESPIDO de Helmut Marko en Red Bull

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado