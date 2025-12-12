Valtteri Bottas se mostró urgido por trabajar con Cadillac para poder ponerse a la par de Sergio Pérez y evitar un desastre en 2026.

En declaraciones publicadas por RACER, el ex corredor de Mercedes dijo lo siguiente: “Estoy emocionado de empezar por fin como piloto del equipo Cadillac de Fórmula 1.

“Este es un momento de orgullo en mi carrera, ya que marca el comienzo de un nuevo capítulo en la parrilla con un equipo que está comenzando su andadura en este deporte.

"Hay mucho trabajo duro por delante, así que estoy deseando usar mi experiencia para ayudar al equipo ahora que estoy totalmente a bordo. Ver cómo todo se une por primera vez como un equipo nuevo es especial y te hace darte cuenta del impulso del proyecto.

"Es importante prepararse bien, ya que estos momentos son realmente los primeros pasos para estar listos para la primera prueba. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada y volver a competir”, señaló.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

