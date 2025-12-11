F1 Hoy: Alonso envía fuerte mensaje a Aston Martin; Colapinto pone la meta para Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 11 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser el principal huevo a llenar en Red Bull tras unos turbulentos días, y Checo Pérez tiene mucho que ver en ello. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso envió un fuerte mensaje de realidad hacia Aston Martin después de terminar el Gran Premio de Abu Dhabi. ::: LEER MÁS
Lando Norris cambiará su número de piloto en la F1 para 2026 tras consagrarse campeón en el Gran Premio de Abu Dhabi, arrebatándole a Max Verstappen otro mérito, y ahora no pudo estar Checo Pérez para evitarlo. ::: LEER MÁS
El piloto de Williams, Carlos Sainz, sorprendió a muchos al responder de forma inesperada tras superar a Lewis Hamilton en el recuento de podios, al cierre del campeonato de F1 de este año. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto dio a conocer el deseo y la meta que se tiene puestos para la siguiente temporada con Alpine. ::: LEER MÁS
