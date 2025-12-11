¡Checo no pudo DEFENDERLO! Norris le quitó algo más que el título de F1 a Verstappen

Lando Norris cambiará su número de piloto en la F1 para 2026 tras consagrarse campeón en el Gran Premio de Abu Dhabi, arrebatándole a Max Verstappen otro mérito, y ahora no puedo estar Checo Pérez para evitarlo.

Desde su debut en 2019, el británico disputaba las carreras con el 4, pero como campeón reinante, en su próxima temporada con McLaren llevará el 1.

Antes de conseguir su primer título mundial en 2021, Verstappen competía con el número 33. Desde 2022, ostenta en pista el número 1, aunque este tetracampeón tendrá que elegir un nuevo dígito para 2026.

Ya descartó volver al 33 y mostró preferencia por el 3, popularizado por su excompañero en Red Bull, Daniel Ricciardo. Asimismo, Verstappen también expresó su interés en usar el 69, pese a las advertencias de su padre, Jos Verstappen.

Norris se convierte en el más reciente campeón de F1

Norris conquistó su primer título el pasado domingo en Abu Dhabi, al lograr el tercer puesto en pista, lo suficiente para mantener a Verstappen a solo dos puntos, a pesar de que el neerlandés ganó la carrera.

Con 26 años, se convierte en el trigésimo quinto campeón distinto en la historia de la F1 y en el undécimo piloto británico en alcanzar ese logro, siguiendo los pasos de Hamilton al obtener un título con McLaren. Por su parte, su compañero de equipo, Oscar Piastri, deberá conformarse con el número 81 en 2026, tras quedar segundo en Abu Dhabi y ocupar el tercer puesto en la clasificación general de 2025, 13 puntos por detrás del campeón.

Explicando su decisión de adoptar el número 1, Norris declaró a Sky Sports: “Es una tradición que reconoce el esfuerzo. Significa que, al luchar y trabajar duro, tú y tu equipo —mecánicos, ingenieros y todo el personal de McLaren— podéis llevar este número con orgullo. No se trata solo de mí, sino del reconocimiento a todo el empeño colectivo. Decir ‘somos el número 1’ suena muchísimo mejor que ‘somos el 4’.”

A partir de 2026, las normas de la F1 permitirán a los pilotos cambiar su número por primera vez desde 2014. Quién sabe, quizá otros competidores también decidan modificar su cifra principal de cara a la próxima temporada.

