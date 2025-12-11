Sainz da una respuesta INESPERADA tras vencer a Hamilton

El piloto de Williams, Carlos Sainz, sorprendió a muchos al responder de forma inesperada tras superar a Lewis Hamilton en el recuento de podios, al cierre del campeonato de F1 de este año.

A pesar de que las expectativas no estaban a su favor y se pensaba que su nueva máquina de Williams no le daría muchas oportunidades en la temporada 2025, el español demostró que las predicciones estaban por demás equivocadas.

Sainz no tuvo otra opción que cambiar Ferrari por Williams cuando la Scuderia fichó al siete veces campeón Hamilton el año pasado, lo que muchos interpretaron como el inicio del ocaso para el piloto de 31 años.

Sin embargo, Sainz superó todas las expectativas en su primera temporada con Williams al conseguir no uno, sino dos podios en Grandes Premios con su nuevo equipo.

De hecho, tras disputarse las 24 carreras de la campaña 2025, Sainz sigue siendo el último piloto en alzarse con una victoria para Ferrari, un dato que destaca aún más las dificultades que atraviesa Hamilton con la escudería italiana.

Sainz: "No me complace la mala racha de Hamilton"

Aunque Hamilton cuenta con siete campeonatos en su palmarés, en 2025 solo logró una victoria, coronándose en el podio durante la carrera sprint del Gran Premio de China con Ferrari.

Por primera vez en su ilustre carrera, el piloto no logró subir al podio durante toda la temporada, una realidad que recientemente le hizo notar la publicación española Marca.

En una entrevista se le preguntó al piloto de Williams si estaba satisfecho con su ventaja de 2-0 frente a Hamilton en cuanto a podios, y aunque podría haber aprovechado la ocasión para alardear, decidió dar una respuesta muy diferente.

“No, estoy conforme con mis dos podios. No me agrada ver la mala suerte ajena”, declaró Sainz.

“Me satisface haber conseguido dos podios con Williams, uno en Bakú y otro en Qatar, y además un podio en la carrera sprint de Austin, especialmente cuando el año pasado muchos dudaban de que pudiera lograrlo.”

“Cuando anuncié mi cambio a Williams, sentí que algunos se apiadaban de mí. Fue una sensación extraña; algunos periodistas y usuarios en redes sociales lo interpretaron de forma muy distinta.”

“Para mí, fue un nuevo capítulo, una nueva oportunidad. Cuando llegué al paddock el pasado martes para la prueba en Abu Dabi 2024, con el casco blanco y el mono, me subí al Williams y me puse a trabajar sin mirar atrás, concentrado únicamente en el futuro.”

