Perez

Checo, la verdadera pieza IRREMPLAZABLE para Red Bull

Checo, la verdadera pieza IRREMPLAZABLE para Red Bull

Nazario Assad De León
Perez

Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser el principal huevo a llenar en Red Bull tras unos turbulentos días, y Checo Pérez tiene mucho que ver en ello.

Después de que el Gran Premio de Abu Dhabi dio por terminada la temporada de Fórmula 1, Max Verstappen se quedó fuera de posibilidades de refrendar su título por apenas una diferencia de dos puntos contra Lando Norris.

Sin embargo, de acuerdo al analista de DAZN, esto se debió a que la escudería austriaca no tuvo un verdadero segundo piloto, algo que tenía con el mexicano.

"A ver si Hadjar puede, pero la realidad es que Checo hacía una espectacular labor para Red Bull", expresó Cucurella.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

