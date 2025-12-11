close global

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

F1 Noticias Hoy: Leclerc, en la mira de Aston; Récords de Antonelli; Millones de Cadillac a Ferrari

Aloisio Hernández
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 11 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez Hoy: ESCÁNDALO - Ferrari recibió MILLONES de Cadillac por el mexicano. ::: LEER MÁS

URGENTE: Ferrari, con PELIGRO REAL de perder a Charles Leclerc. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli Hoy: TODOS los récords con Mercedes en 2025. ::: LEER MÁS

F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Leclerc, en la mira de Aston; Récords de Antonelli; Millones de Cadillac a Ferrari

  • 1 hour ago
Hamilton y Ferrari consiguen una VENTAJA clave para el título de 2026
Formula 1

Hamilton y Ferrari consiguen una VENTAJA clave para el título de 2026

  • Hoy 07:25
¿Se RETIRA? Compañero de Hamilton lanza fuertes palabras sobre Ferrari
Nico Rosberg

¿Se RETIRA? Compañero de Hamilton lanza fuertes palabras sobre Ferrari

  • Hoy 07:20
Colapinto Noticias Hoy: La necesidad en 2026; Alpine ficha amenaza; El destino de Doohan
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: La necesidad en 2026; Alpine ficha amenaza; El destino de Doohan

  • Hoy 02:00
F1 Noticias Hoy: Alonso será padre; La sorpresa de Sainz en Williams
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso será padre; La sorpresa de Sainz en Williams

  • Hoy 01:00
El TRISTE destino de Jack Doohan tras BURLARSE de Franco Colapinto
Alpine

El TRISTE destino de Jack Doohan tras BURLARSE de Franco Colapinto

  • Hoy 00:00
