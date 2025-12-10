URGENTE: Ferrari, con PELIGRO REAL de perder a Charles Leclerc

Ferrari tendría peligro real de perder a Charles Leclerc tras los malos resultados de la temporada 2025.

Según escribe el portal italiano Corriere, la Scuderia deberá rendir en el futuro cercano porque el corredor monegasco está bajo la mira de otros equipos en la parrilla: "Sin un auto competitivo, la despedida sería inevitable.

"La única certeza en un Mundial de pesadilla, Charles salió fortalecido en términos de liderazgo y liderazgo; esperaba vencer a Hamilton, pero no en esta medida. Está en el radar del Aston Martin, que ha prometido a los patrocinadores un piloto superior para 2027". reportaron.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

