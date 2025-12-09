F1 Hoy: Fernando Alonso emite juicio final a Aston Martin; Franco Colapinto destaca lo mejor de Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 9 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto reflexionó sobre las dificultades que tuvo con Alpine en la temporada 2025, donde rescata algo muy importante para el futuro. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso tuvo de nuevo una importante carrera para cerrar la temporada, al menos a la consideración del propio español tras lo sucedido en Abu Dhabi. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha dejado una de las frases más contundentes de la temporada para resumir lo que se recordará a lo largo de la historia, y a Max Verstappen no le gustará nada esto. ::: LEER MÁS

Yuki Tsunoda confesó que, al pasarse a Red Bull, lo único que lamenta es haber dejado escapar un buen coche en Racing Bulls, siendo otra víctima más del segundo asiento de Red Bull, algo que sólo Checo Pérez pudo sortear. ::: LEER MÁS

El alumno de Checo Pérez dentro de Red Bull y nuevo compañero de Max Verstappen, Isack Hadjar, ha sido advertido sobre su comportamiento antes de su ascenso a Red Bull en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

