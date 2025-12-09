¡Otra VÍCTIMA del 'Efecto Checo'! Tsunoda se arrepiente de Red Bull

Yuki Tsunoda confesó que, al pasarse a Red Bull, lo único que lamenta es haber dejado escapar un buen coche en Racing Bulls, siendo otra víctima más del segundo asiento de Red Bull, algo que sólo Checo Pérez pudo sortear.

El ascenso de Yuki se produjo tras apenas dos carreras de la temporada 2025, cuando sustituyó a Liam Lawson, que no lograba sacarle partido al RB21.

Sin embargo, el piloto japonés no ha logrado reproducir sus mejores actuaciones, sumando solo 30 puntos en 23 fines de semana de competición, mientras que su compañero de equipo, Max Verstappen, se ha mantenido en la lucha por el campeonato en un monoplaza similar.

Este rendimiento poco convincente le costó su puesto en el equipo para la temporada 2026, siendo relevado por su excompañero en Racing Bulls, Isack Hadjar, tras una temporada debut espectacular.

Tsunoda dejará de competir como titular y se integrará a Red Bull como piloto de reserva, listo para sustituir a cualquiera de sus compañeros en caso de enfermedad o lesión. Por su parte, Hadjar y Lawson han extraído un rendimiento envidiable del equipo hermano de Red Bull este año, destacándose Hadjar con 51 puntos y un primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos.

Las circunstancias le llevaron a reflexionar sobre su promoción en Red Bull y a reconocer que, tras cuatro temporadas completas en Racing Bulls, lo que más extraña es el excepcional coche en el que tanto trabajó.

"Quizás solía decir que no tenía remordimientos, pero la verdad es que lamento haber dejado pasar ese puto buen coche en VCARB. Es como tirar por la basura a tus propios hijos, a tu bebé, ya que fui parte fundamental en su desarrollo a lo largo de esos años, y estoy seguro de que llevo mi ADN en él. No poder seguir afinándolo para alcanzar el nivel que deseábamos es, sin duda, algo que voy a extrañar. Pero, al mismo tiempo, no me arrepiento de mi decisión de unirme a Red Bull", señaló el japonés.

Los dilemas del segundo piloto de Red Bull

Red Bull se enfrenta, una vez más, al reto de contar con un respaldo que complemente a Verstappen en su lucha por el título contra otros equipos.

A lo largo de los años han probado a siete compañeros para el neerlandés, y ahora Hadjar se suma como el octavo, dejando en claro que solo Sergio Pérez logró mantenerse en el asiento durante más de dos temporadas.

El mexicano parecía ser la solución definitiva, pero sus actuaciones en 2024 fueron tan decepcionantes que el equipo decidió rescindir su contrato de forma anticipada para darle una oportunidad a Lawson.

El tiempo dirá cómo se adapta Hadjar a un asiento que en los últimos años se ha mostrado tan lleno de desafíos.

