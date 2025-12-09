¿Habrán aprobado? Alonso entrega su ÚLTIMA calificación del año a Aston Martin

Fernando Alonso tuvo de nuevo una importante carrera para cerrar la temporada, al menos a la consideración del propio español tras lo sucedido en Abu Dhabi.

Aston Martin llegó al circuito de Yas Marina como uno de los peores equipos de toda la temporada, pero de alguna forma, como piloto legendario que es, Alonso logró hacer milagros.

Después de una situación en la que, durante toda la temporada, estuvo batallando constantemente con la competitividad del monoplaza, esto por fin ha terminado para el español.

Al finalizar el Gran Premio de Abu Dhabi, Fernando charló con los medios sobre lo que reflexionó acerca de la última carrera del año.

"Esta carrera ha salido bien, carrera de gestión, para no pasarnos, cuidar neumáticos hasta el final", explicó Alonso.

Relacionado: BRUTAL resultado de Sainz en qualy del GP de Las Vegas; Norris, pole position

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!