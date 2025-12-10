¿Mismo trato que a Checo? Hadjar recibe su primer GOLPE BAJO en Red Bull

El alumno de Checo Pérez dentro de Red Bull y nuevo compañero de Max Verstappen, Isack Hadjar, ha sido advertido sobre su comportamiento antes de su ascenso a Red Bull en la temporada 2026.

Tras el Gran Premio de Qatar, Red Bull completó finalmente la parrilla de F1 de 2026 y presentó su alineación de pilotos tanto en el equipo principal como en su filial Racing Bulls.

La brillante temporada de novato de Hadjar le ha permitido ascender para competir junto a Max Verstappen en Red Bull, mientras que Arvid Lindblad sustituirá al piloto francés en Racing Bulls, compartiendo asiento con Liam Lawson; esto sitúa a Yuki Tsunoda en el rol de piloto de pruebas y reserva.

Durante el programa F1 Show de Sky Sports en Abu Dhabi, el comentarista y piloto Anthony Davidson analizó este movimiento y señaló la característica que Hadjar deberá pulir:

"Creo que tendrá que aprender a no perder la calma," comentó Davidson. "Tendrá que trabajar en eso... sobre todo al competir contra Max en el equipo de Red Bull el próximo año. Ha tenido una temporada excepcional, pero ha habido varios momentos en los que las cosas no salieron como esperaba y reaccionaba de forma explosiva dentro del coche, algo que en Red Bull no se tolerará."

¿Está Hadjar preparado para Red Bull?

Es importante recordar que Hadjar acaba de concluir su temporada de novato en la F1, y que hasta no hace mucho, incluso Max Verstappen era conocido por sus arranques de ira en el cockpit durante los primeros compases de su carrera (véase Barcelona, 2025).

Tras apenas una temporada en la máxima categoría, este ascenso puede parecer prematuro, especialmente si se considera el historial del segundo asiento junto a Verstappen. Red Bull ha pasado por tres pilotos en el último año, y las dificultades de Sergio Pérez, Lawson y Tsunoda abrieron la puerta para que Hadjar diera el salto al equipo principal.

Lewis Hamilton –quien se ha convertido en una especie de mentor para Hadjar– manifestó su preocupación ante esta promoción inesperada, justo antes del Gran Premio de Abu Dhabi.

"Todos sabemos lo que ocurre cuando se va a Red Bull y se entra en un entorno tan exigente," expresó Hamilton. "Obviamente, yo no he estado allí y no puedo hablar desde la experiencia, pero desde afuera se nota lo difícil que es. Aunque parece que en Racing Bulls goza de un ambiente muy favorable. Yuki es un piloto excepcional, pero cada conductor que llega a ese entorno vive una experiencia similar. Eso no significa que estos pilotos no sean talentosos, sino que se enfrentan a otros desafíos. Espero sinceramente que se implementen cambios que le proporcionen el apoyo necesario a Hadjar."

