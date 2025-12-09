close global

Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

F1 Checo Pérez Hoy: Se burla de Red Bull; Buscan un piloto de sus características

Nazario Assad De León
Sergio Perez waving to the crowd at the Cadillac launch in Mexico City

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha aprovechado el Gran Premio de Abu Dhabi para hacer cierta burla sobre cómo Yuki Tsunoda no pudo montar una verdadera defensa. ::: LEER MÁS

Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser el principal perfil de piloto que Red Bull debe buscar para la próxima temporada, y cómo reponer lo perdido tras la salida de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Toni Cucurella ha dejado claro cuál debe ser la principal lección para Red Bull esta temporada, y está relacionada a Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en 2026, ya que Isack Hadjar se consolida como la nueva estrella de Red Bull F1 tras tiempo de aprender de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

